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المالكي يدعو الاطار التنسيقي والتيار الصدري الى حوار جاد بعيدا عن المؤثرات السلبية

المالكي يدعو الاطار التنسيقي والتيار الصدري الى حوار جاد بعيدا عن المؤثرات السلبية
السبت ٣٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

وجه رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي، اليوم السبت، نداءً الى الاطار التنسيقي والتيار الصدري دعا فيه الى حوار جاد بعيدا عن المؤثرات السلبية.

العالم-العراق

وقال المالكي في بيان ، ان :"تداعيات احداث اليوم وتكرار سقوط السلطة التشريعية واشاعة اجواء الرعب والخوف من المجهول الامني والسياسي والاقتصادي، تدعوني الى ان اوجه ندائي صادقا مخلصا الى الاخوة في الاطار والتيار لاتخاذ موقف مسؤول يستوعب الصدمة وينطلق في حوار جاد بعيدا عن المؤثرات السلبية".

واضاف ، ان "جمهورنا وقع تحت ضغط الازمة التي اضحت نتائجها مخيفه لانها تسلب امنهم ومستقبلهم وحياتهم الكريمة ، وان المسؤولية الوطنية والشرعية توجب علينا جميعا انتهاج سبيل الحوار ، وتصحيح المسارات ، من اجل الانطلاق في عملية اعادة بناء دولة المؤسسات الدستورية الرصينة".

وتابع "فتوكلوا على الله واعلنوا لجماهيركم انكم ستبدأون العمل الجاد للتفاهم والحوار؛ لتجنيب البلد والشعب مخاطر الانزلاق لما لا تحمد عقباه، سيما اذا تدخل السلاح بدل التفاهم ، وبعد سقوط المؤسسة التشريعية وتهديد السلطه القضائية".

وختم المالكي، بالقول "ليعلم الجميع انه لن يوقف التداعي في العراق الا الحوار والتسامح بين اطراف العملية السياسية".

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