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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
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الرئيس العراقي برهم صالح يدعو إلى التهدئة ويؤكد الحاجة المُلحّة لعقد حوار وطني صادق وحريص على مصلحة الوطن والمواطنين
مصادر عراقية: الجامعة العربية تدعو القوى السياسية العراقية لوقف التصعيد وإعلاء صوت الحكمة
الحلبوسي: أدعو جميع القادة والكتل السياسية إلى لقاء وطني عاجل لإنجاز حوار وطني فاعل ومسؤول تكون مخرجاته من أجل الوطن
الحلبوسي: الحوار هو الحل ودعوتنا صادقة ومخلصة إلى جميع الأطراف السياسية في هذا البلد الجريح بتغليب المصلحة العليا للوطن والمواطن
الحلبوسي: نعيش أوقاتا صعبةً وحساسةً تتطلب منا جميعا كظم الغيض والتحلي بأعلى درجات الحلم والمسؤولية الوطنية الصادقة
رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي يقرر تعليق عقد جلسات البرلمان حتى إشعار آخر
رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي: ليعلم الجميع انه لن يوقف التداعي في العراق الا الحوار والتسامح بين اطراف العملية السياسية
رئيس تحالف الفتح هادي العامري: ادعو مخلصا السيد مقتدى الصدر الى الحوار الجاد مع الاطار التنسيقي لايجاد مخرج لما وصلت اليه العملية السياسية
رئيس تحالف الفتح هادي العامري يدعو السيد مقتدى الصدر الى التفكير بالحلول الممكنة لتجنيب البلاد والعباد اي مخاطر محتملة
المالكي: المسؤولية الوطنية والشرعية توجب علينا جميعا انتهاج سبيل الحوار وتصحيح المسارات للانطلاق بعملية اعادة بناء دولة المؤسسات الدستورية
رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي: ليعلم الجميع انه لن يوقف التداعي في العراق الا الحوار والتسامح بين اطراف العملية السياسية
السبت ٣٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٢ بتوقيت غرينتش
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.