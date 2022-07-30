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الحلبوسي: نعيش أوقاتا صعبةً وحساسةً تتطلب منا جميعا كظم الغيض والتحلي بأعلى درجات الحلم والمسؤولية الوطنية الصادقة

السبت ٣٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

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