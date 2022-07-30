الرئيس الجزائري يلتزم بزيادة الأجور ومنحة البطالة ويعلن عن تعديل حكومي

العالم - الجزائر

وأشار الرئيس تبون في لقاء مع الصحافة الجزائرية إلى إمكانية القيام بتعديل حكومي قائلا: "سيكون هناك تعديل حكومي، وهذا طبيعي، فكل الحكومات في العالم يأتي عليهم ظرف زماني أين يتطلب تعديل".

كما وجه تحية لعمال مجمع سوناطراك، على النية الحسنة والروح الوطنية العالية، وعلى كل ما يقومون به.

ومن جهة أخرى، تحدث الرئيس تبون على العلاقات الجزائرية الإيطالية قائلا: "لم نرى أي مشكل أو سوء فهم أو نزاع مع إيطاليا.. وسندخل معهم في الإنتاج المشترك.. وهم مستعدون للإنتاج بالتعاون مع الجزائر في المجال الميكانيكي كالسيارات والبواخر وغيرها".

وحول العرض العسكري الذي أقيم بمناسبة الاحتفال بستينية الاستقلال، قال الرئيس تبون: "أليس لدينا الحق في القيام بعرض عسكري وإظهار اللحمة الموجودة بين الجيش والشعب.. فجيشنا جيش أمة".

وفي الأخير، تطرق الرئيس للقمة العربية المقبلة والتي سيتم عقدها بالجزائر، حيث أكد أن الجزائر لديها أكثر من القدرة، حيث لديها المصداقية.

وصرح الرئيس تبون بأن الأسرة العربية ستجتمع في الجزائر، والجزائر أولى بجمع الشمل.

من جهة أخرى، أعلن الرئيس الجزائري أن قرار إدراج الإنجليزية في مناهج التعليم الابتدائي سيطبق بداية من هذا العام، وذلك لكي تدخل الجزائر في نطاق العالمية.

واستدرك تبون -في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، بثت الرئاسة الجزائرية مقتطفات منها اليوم السبت عبر فيسبوك- بالقول إن اللغة الفرنسية هي غنيمة حرب بالنسبة للجزائريين، لكن اللغة الدولية هي الإنجليزية.

وفي 19 يونيو/حزيران الماضي، أمر الرئيس تبون باعتماد اللغة الإنجليزية في التعليم بدءا من المرحلة الابتدائية.