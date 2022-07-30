الجامعة العربية تدعو القوى السياسية العراقية إلى "وأد الفتنة بسرعة"

العالم ـ العراق

وشدد على أن خروج الأمور عن السيطرة لن يكون في مصلحة العراق ولا لصالح أي طرف. وذلك بحسب بيان لجامعة الدول العربية.

من جانيه صرح جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط يتابع عن كثب مجريات الأزمة الجارية بالعراق، وأنه يضم صوته إلى صوت القيادات العراقية الحكيمة التي تطالب بضرورة تحمل الجميع المسئولية، وأن تتصرف كل الأطراف بتعقل وأن تضع مصلحة العراق العليا قبل أية مصالح شخصية أو حزبية ضيقة.

وأضاف أن الحوار يظل الوسيلة الوحيدة لإيجاد مخرج سياسي للأزمة الحالية، وأن الأمر يتطلب حواراً حقيقياً ومخلصاً بين مختلف مكونات الطيف السياسي مع البعد عن التشنج أو الرغبة في الاستئثار.

هذا وقد اقتحم اليوم السبت، حشد كبير من انصار التيار الصدري المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، واقتحموا مبنى البرلمان العراقي واعلنوا اعتصاماً مفتوحاً، احتجاجاً علی ترشيح السوداني رئيساً للوزراء من قبل الاطار التنسيقي ومحاولة لمنع انعقاد جلسة البرلمان من أجل اختيار رئيس الجمهورية.