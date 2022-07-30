السبت ٣٠ يوليو ٢٠٢٢
٠٤:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس العراقي برهم صالح يدعو إلى التهدئة ويؤكد الحاجة المُلحّة لعقد حوار وطني صادق وحريص على مصلحة الوطن والمواطنين

السبت ٣٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إصابة معتقلين أردنيين وفلسطينيين بالسعودية بـ كورونا 

الرئيس الجزائري يلتزم بزيادة الأجور ومنحة البطالة ويعلن عن تعديل حكومي

المالكي يدعو الاطار التنسيقي والتيار الصدري الى حوار جاد بعيدا عن المؤثرات السلبية

الجامعة العربية تدعو القوى السياسية العراقية إلى "وأد الفتنة بسرعة"

الكشف عن بقايا مبنى لأحد معابد الشمس الأربعة المفقودة في مصر

تشاهدون هذه الليلة من برنامج مع الحدث.. أزمة العراق واحتمالات الاقتتال الداخلي