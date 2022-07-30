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استشهاد فلسطيني متأثرا باصابته برصاص جنود الاحتلال الاسرائيلي قبل اربعة ايام عند حاجز حوارة قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية

السبت ٣٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

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