ايران.. السلطات الثلاث تدعو الى حشد الامكانيات لإغاثة منكوبي السيول

العالم - ایران

وجرى خلال اجتماع رؤساء السلطات الثلاث الذي استضافه رئيس الجمهورية مساء اليوم السبت مناقشة القضايا ذات الأولوية في البلاد وتبادل الآراء بشأنها في ظل ضرورة تآزر السلطات الثلاث .

كما تم خلال لقاء رؤساء السلطات الثلاث ، مناقشة حادثة الفيضانات في بعض مناطق ومحافظات البلاد وضرورة استمرار تقديم المساعدات للمنكوبين بالسيول ، والتقدم بالشكر على الإجراءات المتخذة والجهود الحثيثة المتواصلة من قبل عناصر الإغاثة في المدن المختلفة ، وشددوا على ضرورة حشد كافة الامكانيات والقيام بإجراءات منسقة لتقديم الإغاثة للمناطق المتضررة من الفيضانات.

وزار رئيس الجمهورية ظهر اليوم السبت منطقة مزداران فيروزكوه المنكوبة بالسيول ، وأثناء حديثه مع الأهالي ، أصدر الأوامر اللازمة للتعامل مع مشاكل أهالي المنطقة المتضررة وحلها.