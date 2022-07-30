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ايران.. السلطات الثلاث تدعو الى حشد الامكانيات لإغاثة منكوبي السيول

ايران.. السلطات الثلاث تدعو الى حشد الامكانيات لإغاثة منكوبي السيول
السبت ٣٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

أكد رؤساء السلطات الثلاث في ايران، في اجتماعهم المشترك ، على ضرورة حشد كافة الامكانيات واتخاذ إجراءات منسقة لإغاثة المنكوبين بالسيول ، مستعرضين آخر الأوضاع في المناطق التي غمرتها الفيضانات في البلاد.

العالم - ایران

وجرى خلال اجتماع رؤساء السلطات الثلاث الذي استضافه رئيس الجمهورية مساء اليوم السبت مناقشة القضايا ذات الأولوية في البلاد وتبادل الآراء بشأنها في ظل ضرورة تآزر السلطات الثلاث .

كما تم خلال لقاء رؤساء السلطات الثلاث ، مناقشة حادثة الفيضانات في بعض مناطق ومحافظات البلاد وضرورة استمرار تقديم المساعدات للمنكوبين بالسيول ، والتقدم بالشكر على الإجراءات المتخذة والجهود الحثيثة المتواصلة من قبل عناصر الإغاثة في المدن المختلفة ، وشددوا على ضرورة حشد كافة الامكانيات والقيام بإجراءات منسقة لتقديم الإغاثة للمناطق المتضررة من الفيضانات.

وزار رئيس الجمهورية ظهر اليوم السبت منطقة مزداران فيروزكوه المنكوبة بالسيول ، وأثناء حديثه مع الأهالي ، أصدر الأوامر اللازمة للتعامل مع مشاكل أهالي المنطقة المتضررة وحلها.

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