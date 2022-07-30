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الجيش الايراني: تم نقل معدات فنية وهندسية إلى يزد لاغاثة المناطق المنكوبة

الجيش الايراني: تم نقل معدات فنية وهندسية إلى يزد لاغاثة المناطق المنكوبة
السبت ٣٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

اعلن قائد القوة البرية للجيش العميد كيومرث حيدري عن نقل عدد من المعدات الفنية والهندسية التي تحتاجها المناطق والمحافظات المتضررة من الفيضانات والمعرضة لخطر السيول إلى محافظة يزد من كرمان وطهران.

العالم - ايران

وقال القائد العام للقوات البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، العميد كيومرث حيدري انه عقب ايعاز اللواء عبد الرحيم موسوي ، القائد العام للجيش بسد الاحتياجات الهندسية للجنة الاغاثة لمساعدة المحافظات المعرضة لخطر الفيضانات ، تم نقل عدد من المعدات الهندسية اللازمة من محافظتي كرمان وطهران ، الى محافظة يزد.

وأضاف انه تم ايضا نقل 5 مضخات كبيرة لتصريف المياه إلى مدينة يزد بدعم من الدائرة الثالثة في طهران.

وقال القائد الميداني للإغاثة بالجيش انه من أجل تقديم إغاثة أفضل وأكثر انتظامًا للمناطق التي غمرتها الفيضانات والمحافظات المعرضة لخطر السيول ، تم إنشاء مقر عملياتي وإغاثة في يزد بقيادة العقيد قنبري.

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