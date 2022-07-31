إصابة سوریان اثنين جراء قصف تركي لتل تمر بريف الحسكة

العالم - سوريا

وذكرت مصادر أهلية لـ سانا أن “المدفعية التركية اعتدت بعدد من القذائف مساء اليوم على السلماسة في محيط تل تمر بالريف الشمالي الغربي ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين ووقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي والبنى التحتية في المنطقة”.

وقصفت القوات التركية أمس بالمدفعية قرية ملا عباس في ناحية القحطانية بريف الحسكة الشمالي ما تسبب بأضرار مادية.

وتعتدي القوات التركيپ والجماعات المسلحة التابعة لها بالقذائف الصاروخية والمدفعية على القرى والبلدات بالريف الشمالي لمحافظات الرقة وحلب والحسكة ما يتسبب بارتقاء شهداء وأضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة إضافة لنزوح آلاف الأسر خلال الأشهر الماضية نتيجة هذه الاعتداءات.