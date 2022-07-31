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الرئيس الجزائري يكشف عن تعديل حكومي مرتقب

الرئيس الجزائري يكشف عن تعديل حكومي مرتقب
الأحد ٣١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، التزامه برفع الأجور ومنحة البطالة، لافتا إلى توفر مداخل إضافية هذا العام تسمح بذلك.

العالم - الجزائر

وحسب صحيفة “النهار” الجزائرية"، أوضح تبون، في لقاء مع الصحافة الوطنية، إن هناك إمكانية للقيام بتعديل حكومي، قائلا: "سيكون هناك تعديل حكومي، وهذا طبيعي، فكل الحكومات في العالم يأتي عليهم ظرف زماني أين يتطلب تعديل".

وحول العلاقات الجزائرية الإيطالية، قال تبون: "لم نرى أي مشكلة أو سوء فهم أو نزاع مع ايطاليا. وسندخل معهم في الإنتاج المشترك.. وهم مستعدون للإنتاج بالتعاون مع الجزائر في المجال الميكانيكي كالسيارات والبواخر وغيرها".

وبشأن توجه البلاد نحو تدريس اللغة الانجليزية في الابتدائي، أوضح الرئيس الجزائري: "إن شاء الله سيطبق هذا القرار هذه السنة.. لكي تدخل الجزائر في العالمية، فالفرنسية غنيمة حرب ولكن اللغة الدولية هي الإنجليزية".

وتطرق تبون، للقمة العربية المقبلة والتي سيتم عقدها بالجزائر، لافتًًا إلى أن الجزائر لديها أكثر من القدرة، حيث لديها المصداقية.

ولفت تبون:"الأسرة العربية ستجتمع في الجزائر، والجزائر أولى بجمع الشمل".

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