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عقيلة صالح: هناك مؤامرة كبرى لإسقاط الدولة الليبية

عقيلة صالح: هناك مؤامرة كبرى لإسقاط الدولة الليبية
الأحد ٣١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إن تعامل بعض الدول والأمم المتحدة مع حكومة عبد الحميد الدبيبة بعد سحب الثقة منها أجج الموقف، وساهم في الانقسام.

العالم - ليبيا

وأضاف صالح في تصريحات تلفزيزنية أن حكومة الدبيبة غير شرعية وقد فشلت في تسيير أمور الدولة بعد انتشار الفساد وصرف أكثر من 120 مليار دينار في غير محلها حسب قوله.

وأشار إلى أن الانتخابات هي الحل لأزمة ليبيا ويجب أن تكون هناك حكومة واحدة للإشراف على هذه الانتخابات، وقال إن المشكلة تكمن في عدم وجود سلطة تنفيذية موحدة.

وشدد صالح على ضرورة تفكيك المجموعات المسلحة وفقا للاتفاق السياسي، مؤكدا أن حكومة فتحي باشاغا هي الحكومة الشرعية ويجب أن تعطى الفرصة على الأقل 3 أو 4 أشهر قبل الحكم عليها.

وأشار إلى الاتفاق مع مجلس الدولة على 90% من النقاط الخلافية في الدستور ما عدا نقطتي مزدوجي الجنسية ومشاركة القوات المسلحة في الانتخابات، قائلا إن هناك مؤامرة كبرى لإسقاط الدولة الليبية دون تقديم مزيد من التفاصيل.

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