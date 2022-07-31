شاهد.. مطعم 'اسرائيلي' في دبي لن تصدق اسمه !

العالم - الإمارات

ويحمل المطعم بحسب وسائل إعلام عبرية، اسم (بيبي) وهو اختصار الاسم الأول لرئيس المعارضة الإسرائيلية وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو.

وغرد "احمد سليمان العمري" حول هذا الموضوع کاتباً:"افتتاح مطعم إسرائيلي في دبي «مقهى بيبي» يقدّم وجبات من المطبخ اليهودي. نظام الدولة في الإمارات يبتذل العلاقة مع "إسرائيل"، ولا أستهجن هذا المشروع أو ذاك من حجم الإفراط بالتزلّف للغزاة. اليهود لا يراهنون على الربح المالي وحده، إنّما على التغوّل في مرافق الدولة".

وکتبت حوراء قبيسي:"الصهيوني يعرف أهله، اول مطعم إسرائيلي في دبي. عقبال اول مستوطنة: الطعام من "إسرائيل"، والنادلات إسرائيليات، والموسيقى إسرائيلية، والقوائم باللغة العبرية".

وغرد عبدالله الطويل:"افتتح رجل أعمال إسرائيلي مطعما للأكلات اليهودية ومقهى في دبي، يحمل اسم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق "بنيامين نتنياهو"؛ تقديرا لدوره في اتفاقات التطبيع العلني بين تل أبيب وأبوظبي على حد وصف صاحب المطعم "أفرايم كميسر" التطبيع خيانة، والعمل على يهودية الدولة مستمر فاحذروا".