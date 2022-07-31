اعتقال 5 مواطنين ببيت لحم والقدس.. وعملية إطلاق نار بالخليل

العالم - فلسطين

واعلن الناطق باسم جيش الاحتلال اعتقال 5 مواطنين في الضفة الغربية بزعم أنهم "مطلوبين".

فقد اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين كرم، وقصي محمد سليم، بعد اقتحام منزل عائلتهما في قرية بيت دقور شمال غرب القدس المحتلة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان، وهم: قصي طقاطقة، وعيسى ثوابتة، وعمار ثوابتة، بعد مداهمة عدة منازل في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأصيب عامل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، عند فتحة بالجدار الفاصل لبلدة زيتا شمال طولكرم.

وأوضحت مصادر محلية بأن الاحتلال اعتقل العامل بعد إصابته، بعد محاولته الدخول إلى مكان عمله داخل أراضي 48.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها اليومية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات قوات الاحتلال، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.

وفي الأثناء، قالت مصادر عبرية، إن قوة من جيش الاحتلال تعرضت لعملية إطلاق نار قرب الخليل، الليلة الماضية.

وذكرت المصادر، أن مقاومين فتحوا النار على الجنود من مركبة مسرعة قبل أن ينسحبوا من المكان بسلام.

وفي سياق متصل، زعمت وسائل إعلام عبرية أن مركبة فلسطينية حاولت دهس قوة عسكرية كانت تتمركز قرب بلدة بني نعيم.

وقالت إن سائق المركبة نجح في الانسحاب من المكان رغم إطلاق جنود الاحتلال النار عليها.