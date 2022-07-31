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بارزاني يطلق مبادرة لحل الأزمة السياسية في العراق

بارزاني يطلق مبادرة لحل الأزمة السياسية في العراق
الأحد ٣١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٤ بتوقيت غرينتش

اطلق رئيس منطقة كردستان العراق نيجرفان البارزاني، اليوم الاحد، مبادرة لحل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

العالم - العراق

وقال بارزاني في بيان "نتابع بقلق عميق الأوضاع السياسية والمستجدات التي يشهدها العراق، وندعو الأطراف السياسية المختلفة إلى التزام منتهى ضبط النفس وخوض حوار مباشر من أجل حل المشكلات".

وأضاف، أن "زيادة تعقيد الأمور في ظل هذه الظروف الحساسة يعرض السلم المجتمعي والأمن والاستقرار في البلد للخطر".

وتابع، "وإننا في الوقت الذي نحترم إرادة التظاهر السلمي للجماهير، فإننا نؤكد على أهمية حماية مؤسسات الدولة وأمن وحياة وممتلكات المواطنين وموظفي الدولة".

وأشار إلى أن "شعب العراق يستحق حياة وحاضراً ومستقبلاً أفضل، والواجب والمسؤولية المشتركة لكل القوى والأطراف هي العمل معاً لإخراج العراق من هذا الظرف الحساس والخطر".

وبشأن الأزمة السياسية الحالية، قال بارزاني إن "إقليم كوردستان سيكون، كما هو دائماً، جزءاً من الحل، لذا ندعو الأطراف السياسية المعنية في العراق إلى القدوم إلى أربيل، عاصمتهم الثانية، والبدء بحوار مفتوح جامع للتوصل إلى تفاهم واتفاق قائمين على المصالح العليا للبلد، فلا توجد هناك مشكلة لا يمكن حلها بالحوار".

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بارزاني يطلق مبادرة لحل الأزمة السياسية في العراق