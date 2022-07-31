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باختصار..تونس.. إستفتاء على روايتين

الأحد ٣١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٧ بتوقيت غرينتش

دخل الإستفتاء على الدستور الجديد المقترح بتونس مرحلة التنفيذ رغم الإحتجاجات ودعوات المقاطعة.

العالم - باختصار

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