تحذيرات مهمة من مؤامرة كبرى لاسقاط الدولة الليبية

العالم - ليبيا

هناك مؤامرة كبرى لاسقاط الدولة الليبية، تحذير اطلقه رئيس مجلس النواب عقيله صالح، في احدث تصريحات له حول الوضع في البلاد، التي تشهد تدهوراً اقتصادياً وامنياً بالاضافة الى تشتت السلطة.

انقسام اعتبر صالح ان الامم المتحدة وبعض الدول، احد اسباب تفاقمه، بسبب تعاملها مع حكومة عبدالحميد الدبيبة بعد سحب الثقة منها لفشلها في تسيير امور الدولة، ولذلك اكد ان الحل هو اجراء الانتخابات وتفكيك المجموعات المسلحة وفقا للاتفاق السياسي.

وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح:"الانتخابات هي الحل، لكن كيف نصل لها، يجب ان نوجد حكومة حتی تصرف علی هذه القضية، تواصل العمل، توفر المال، توفر العمل اللوجيستي، ويكون المواطن مطمئن علی قوته اليومي".

رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، حذر هو ايضاً من ان الوطن في خطر ولن يتحمل المزيد من الصراعات، معتبراً ان التشبث بالسلطة بقوة السلاح هو شكل من اشكال الاستبداد والديكتاتورية ونوع من انواع الارهاب الذي لم ولن يقبل به مطلقا.

وقال باشاغا:"لن نفرط في ليبيا ونتركها للسماسرة والفاسدين الذين يعتقدون أنهم يستطيعون الحكم بالسلاح وشراء الذمم بالمال الحرام".

ووسط تفاقم الانقسام بين حكومة دبيبة في طرابلس وحكومة باشاغا في سرت بعد منعها من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك، يبحث الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش عن شخصية توافقية جديدة لتولي رئاسة البعثة الاممية للدعم في ليبيا، بالتزامن مع مغادرة المستشارة الاممية سيتفاني وليامز لمنصبها، والتي اتهمت الطبقة السياسية الحاكمة في ليبيا بأنها تريد استمرار الحكومات المؤقتة ووصفتها بالانتهازية.