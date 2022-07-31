المتحدث باسم لجنة الأمن القومي: امریکا تعترف بحاجة العالم للنفط الإيراني

العالم - ايران

واشار عمويي في مقابلة مع مراسل إرنا اليوم الاحد الى الدبلوماسية الاقتصادية واضاف: ان الدبلوماسية الاقتصادية بما فيها تصدير الخدمات الفنية والهندسية في مجال الطاقةتاتي ضمن اولويات الحكومة.

واضاف: اننا نشهد تعزيز التجارة الخارجية في البلاد وهذا يدل على أن الدبلوماسية الاقتصادية أصبحت أكثر نشاطا وتبلغ قيمتها 120 مليار دولار حاليا مما يؤشر على المسار التقدمي للاقتصاد ونشاط الدبلوماسية الاقتصادية.

وبشأن الاعتراف الامريكي بحاجة العالم الى النفط الايراني، اكد عمويي ان ايران قادرة على لعب دور في السوق الدولي للطاقة ملفتا ان ايران تستحوذ على اكبر اجمالي احتياطي النفط والغاز في العالم وهذا ما يجعله قادرة على لعب دور فاعل في مجال الطاقة.

واشار الى زبائن جدد للنفط الايراني في العالم بما فيها فنزويلا واضاف ان فنزويلا تعاني من دمار البنى التحتية في مجال الطاقة .

ولفت الى ان صادرات المعدات التقنية والهندسية و بيع النفط إلى مصافي في دول اخرى يعتبر من النقاط التي تنعكس ايجابيا على تعزيز التعاون مع فنزويلا.

وتابع: ان ايران لديها قدرات لزيادة إنتاج النفط لكن تحتاج إلى استثمار أكثر وازالة العقبات التي تعترض تحقيق ذلك مصرحا ان الغاء العقوبات سيسهم في زيادة صادرات ايران من النفط والغاز.

وصرح ان مشاركة إيران في سوق الطاقة يمكن أن يضمن مصالح دولية ولكن ضمان هذه المصالح يتوقف على ازالة العقبات الناجمة عن الحظر الامريكي المفروض على ايران معربا عن اعتقاده بان الغاء الحظر سينعكس ايجابيا على سوق الطاقة.