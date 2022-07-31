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مباريات حساسة ومهمة في الجولة الأولى من الدورة الـ22

الأحد ٣١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

نلقي الضوء في البرنامج على سحب قرعة الدوري الايراني الممتاز لكرة القدجم في دورته الـ22.

العالم VAR

ويتناول البرنامج الدوري الايراني الذي تحول الى الدوري الممتاز عام 2001 تم سحب قرعة الدورة الـ22 بحضور رؤساء الاندية ومسؤولين عن اتحاد الكرة ولجنة الحكام.

ولم يتوقع اي من الحضور مباريات حساسة في الجولة الأولى، حيث يستقبل استقلال حمل اللقب بحلته الجديدة ضيف سباهان بقيادة مدربه الجديد البرتغالي موراليس.

فيما يحل برس بوليس ضيفا ثقيلا في لقاء صعب للفريقين.

و يتناول البرنامج موضوع كيفية التخطيط لبداية ونهاية الموسم ونبحث في الموسم الجديد هو الدورة الـ22 من الدوري الايراني الممتاز ونبحث فيه في سحب القرعة في الجولة الاولى .

وأكد ضيف البرنامج اللاعب السابق والمدرب الحالي للكرة الايرانية الكابتن سيد حسين صالحي ان الفريق الوطني للجمهورية الاسلامية في ايران قد وصل بجدارة الى نهائيات كأس العالم وقد بذل جهودا كبيرة

ضيف برنامج "VAR":

- اللاعب السابق والمدرب الحالي للكرة الايرانية الكابتن سيد حسين صالحي

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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مباريات حساسة ومهمة في الجولة الأولى من الدورة الـ22

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