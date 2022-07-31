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أكثر من 100 مستوطن يقتحمون الأقصى وينظمون جولات استفزازية

أكثر من 100 مستوطن يقتحمون الأقصى وينظمون جولات استفزازية
الأحد ٣١ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٠١ بتوقيت غرينتش

اقتحم مستوطنون، الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

العالم ـ فلسطين

وحسب دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس؛ فإن 153 مستوطنا اقتحموا الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم.

وأوضحت الدائرة، أن المستوطنين المقتحمين أدوا طقوسًا تلمودية في باحات الأقصى، وتحديدًا بمنطقة باب الرحمة.

وتابعت أن شرطة الاحتلال فرضت قيودًا على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية، وواصلت إبعاد العشرات عنه لفترات متفاوتة.

وتتواصل الدعوات المقدسية لتكثيف شد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه، لصدِّ اقتحامات المستوطنين، ومواجهة مخططات الاحتلال التهويدية.

وتأتي هذه الدعوات، في إطار استمرار "جماعات الهيكل" المزعوم، بحشد الآلاف من عناصرها لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"، والذي يوافق السابع من آب/ أغسطس المقبل.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًّا، عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين، وعلى فترتين، صباحية ومسائية، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا.

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