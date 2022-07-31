إنطلاق أول سفينة محملة بالحبوب من اوكرانيا غدا

العالم - تركيا

وقال متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن هناك احتمالا كبيرا أن تغادر أول سفينة محملة بالحبوب الموجهة للتصدير، الموانئ الأوكرانية غدا الاثنين.

وأضاف إبراهيم قالن للقناة السابعة التركية، إن مركز التنسيق المشترك في إسطنبول سيكمل على الأرجح العمل النهائي بخصوص طرق التصدير قريبا جدا.

وفي 22 تموز/ يوليو، أجريت في إسطنبول مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

ويضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود إلى العالم.

وأعلنت تركيا عن البدء بأعمال مركز التنسيق المشترك للحبوب، ويشارك فيه ممثلون عن وزارات الدفاع التركية والروسية والأوكرانية.

وفي حديثه لقناة "سي أن أن" التركية، كشف القبطان التركي أحمد يوغل علي بيلار، المتواجد في ميناء چورنومورکس، أن سفينته تنتهي من عملية التحميل الأحد، وستنطلق مباشرة باتجاه تركيا.

وأضاف قبطان السفينة التركية "بولارينت" العالقة في الميناء منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، أن سفينته ستكون هي أول سفينة ستنطلق من الميناء محملة معها "الذرة السائبة"، مشيرا إلى أن سفنا أخرى قامت بتحميل القمح وعباد الشمس وفول الصويا.

بدورها، ذكرت صحيفة "صباح" أن السفن الفارغة التي لا تحمل أي حمولة من الحبوب لن يسمح لها بمغادرة الموانئ، مشيرة إلى أن القافلة التي ستغادر الموانئ الأوكرانية تتكون من 16 سفينة.

وأضافت الصحيفة أن المحطة الأولى للسفن ستكون مدينة إسطنبول، وسيتم رصدها ومتابعتها من "الطائرات المسيرة" والأقمار الصناعية من لحظة مغادرتها.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تكون أول سفينة تصل من الموانئ الأوكرانية إلى المياه الإقليمية التركية في 3 آب/ أغسطس.

ولفتت إلى أن تركيا ساهمت في منع خطر الجوع الذي تواجهه أقل البلدان نموا في العالم، كاشفة أنه بمبادرة من أنقرة فستذهب سفن الحبوب الأولى إلى البلدان الأفريقية المعرضة لخطر المجاعة.

وتابعت بأن الصومال هي الوجهة الأولى للحبوب الأوكرانية، وقال مسؤولو الأمم المتحدة إن زمن وصول سفن الحبوب إلى الدولة الأفريقية المهددة بالمجاعة قد يصل إلى شهر ونصف.

وأكدت الصحيفة أنه سيتم تنفيذ السيطرة الكاملة على "ممر الحبوب" الذي سينقل 25 مليون طن إلى العالم من المركز الذي تم إنشاؤه في إسطنبول، وقد اتخذت التدابير اللازمة لضمان الأداء الفاعل للممر الذي سيسهم في خفض أسعار الأغذية العالمية.

وسيجري تتبع السفن عن طريق الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار، وسيتم إجراء التفتيش في ميناء الوصول، ولن يتم نقل السفن التي تغلق حركة تتبعها أو لا تقدم أي معلومات شفافة حول حركتها إلى المياه الإقليمية التركية.

وكشفت الصحيفة أن روسيا ستتمكن من تصدير الحبوب والأسمدة.

وأشارت إلى زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة، للسفينة التي ترفع العلم التركي في ميناء أوديسا، والذي قال إن الاستعدادات قد اكتملت، فيما ذكرت الأمم المتحدة أن شروط حركة السفن أصبحت جاهزة.