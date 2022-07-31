الاحتلال يكشف عن اتفاق لإنشاء مشروع 'بوابة الأردن' المشترك

العالم ـ الاحتلال

وفي التفاصيل، تم اقتراح مشروع "بوابة الأردن"، المنطقة الصناعية المشتركة بين كيان الاحتلال والمملكة الأردنية، لأول مرة خلال محادثات اتفاقية عام 1994، حيث قرر الاحتلال المضي قدما في بناء وتشغيل حديقة "بوابة الأردن".

وفي السنوات الأخيرة، قامت وزارة التعاون الإقليمي، بالاشتراك مع المجلس الإقليمي "إيميك حمعيانوت"، بتطوير مشروع تطوير الحديقة، وعملت على إزالة العوائق وتحديث التخطيط والقضايا القانونية ذات الصلة، بما في ذلك بناء جسر بين كيان الاحتلال والأردن ليكون بمثابة معبر.

من جهته، قال يائير لابيد: "تم التطرق إلى التفاصيل النهائية لهذه المبادرة الأسبوع الماضي خلال زيارتي للملك عبد الله الثاني في عمان.. هذه منطقة صناعية مشتركة على الحدود..ستسمح لرجال الأعمال ورجال الأعمال الإسرائيليين والأردنيين بالتواصل مباشرة، وستنتج مبادرات مشتركة في التجارة والتكنولوجيا والصناعة المحلية".