الأحد ٣١ يوليو ٢٠٢٢
٠٣:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الاحتلال يكشف عن اتفاق لإنشاء مشروع 'بوابة الأردن' المشترك

الاحتلال يكشف عن اتفاق لإنشاء مشروع 'بوابة الأردن' المشترك
الأحد ٣١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

صادقت حكومة الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، على اقتراح رئيس الوزراء، يائير لابيد، ووزير التعاون الإقليمي، عيسوي فريج، لتسريع تنفيذ مشروع "بوابة الأردن".

العالم ـ الاحتلال

وفي التفاصيل، تم اقتراح مشروع "بوابة الأردن"، المنطقة الصناعية المشتركة بين كيان الاحتلال والمملكة الأردنية، لأول مرة خلال محادثات اتفاقية عام 1994، حيث قرر الاحتلال المضي قدما في بناء وتشغيل حديقة "بوابة الأردن".

وفي السنوات الأخيرة، قامت وزارة التعاون الإقليمي، بالاشتراك مع المجلس الإقليمي "إيميك حمعيانوت"، بتطوير مشروع تطوير الحديقة، وعملت على إزالة العوائق وتحديث التخطيط والقضايا القانونية ذات الصلة، بما في ذلك بناء جسر بين كيان الاحتلال والأردن ليكون بمثابة معبر.

من جهته، قال يائير لابيد: "تم التطرق إلى التفاصيل النهائية لهذه المبادرة الأسبوع الماضي خلال زيارتي للملك عبد الله الثاني في عمان.. هذه منطقة صناعية مشتركة على الحدود..ستسمح لرجال الأعمال ورجال الأعمال الإسرائيليين والأردنيين بالتواصل مباشرة، وستنتج مبادرات مشتركة في التجارة والتكنولوجيا والصناعة المحلية".

روابط ذات صلة

دعوات في الأردن لتشكيل جبهة وطنية تتصدى للاحتلال "الإسرائيلي"

الاحتلال يرفض طلب الأردن إدخال نسخ من القرآن إلى الأقصى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. سقوط صومعتين من إهراءات القمح المدمرة في مرفأ بيروت

الوسيط الامريكي يعلق على فيديو حزب الله بشأن منصات الغاز الصهيونية

عبدالسلام يكشف مهمة الوفد العماني في صنعاء

"انتحار لأوروبا".. صحيفة بريطانية تحذر من نتائج عكسية على الغرب إثر عقوباته ضد روسيا

حريق هائل بفندق رمسيس هيلتون في مصر

باقري: إيران مستعدة لاختتام المفاوضات النووية في فترة وجيزة