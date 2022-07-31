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مجيد نوري: تواطؤ محكمة السويد وزمرة خلق في إصدار الحكم ضد أبي

مجيد نوري: تواطؤ محكمة السويد وزمرة خلق في إصدار الحكم ضد أبي
الأحد ٣١ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

إعتبر مجيد نوري نجل المواطن الإيراني المعتقل في السويد "حميد نوري" تواطوء المحكمة السويدية وزمرة خلق الإرهابية في إصدار الحكم ضد والده بأنه مؤكد، واصفا الأدلة التي قدمها المعتقلون لأبيه بأنها غير منطقية ومغرضة.

العالم - إيران

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها "حميد نوري" في الملتقى الدولي لمحور المقاومة ضد الإرهاب الذي عقد بإقتراح اتحاد الجمعيات الإسلامية للطلبة.

ولدى إجابته على سؤال بخصوص منصب والده قال: إن أبي لم يشغل أي منصب أبدا، ولم يكن يتسنم أي منصب عام 1991، وإن التهم التي وجهت له بخصوص دوره في إعدام المنافقين لا أساس لها من الصحة إطلاقا، رغم أني اقبل اليد التي تقوم بمعاقبة المنافقين، ولكن المحكمة السويدية تدعي ذلك كذبا وزورا.

وبخصوص دور التنظيمات الطلابية في متابعة حقوق إبيه قال: إن عالم اليوم هو عالم التنظيمات خصوصا في بلد مثل السويد التي يسيطر عليها تنظيم (ان.جي.او)، حيث بإمكان التنظيمات الطلابية ومن خلال إقامة التجمعات وجمع التواقيع وتبيين جرائم زمرة المنافقين إحقاق الحق لأبيه.

ولدى إجابته على سؤال حول وضع أبيه في المعتقل قال: إن أبي معتقل في زنزانة انفرادية يبلغ طولها حوالي 6 أمتار منذ 30 شهرا وإن تحمل مثل هذا الوضع له وعمره 61 عاما صعب للغاية، إضافة إلى أن زمرة المنافقين يتجمعون خارج المحكمة ويرددون شعارات معادية.

وأضاف قائلا: إن والدي يستخدم النظارة بسبب عمره وقد طالب عدة مرات بإحضار طبيب عيون لمعالجته ولكن المسؤولين عن المعتقل رفضوا الاستجابة لطلبه الذي يعتبر أقل ما يمكن من حقوق السجين.

وفي نهاية هذه المراسم وقع الطلبة وجمع من الضيوف والمسؤولين الحاضرين في القاعة على قائمة تؤكد دعمها للمواطن الإيراني المعتقل في السجون السويدية "حميد نوري" وإدانة المحكمة التي أصدرت حكم اعتقاله.

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