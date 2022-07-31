اليمن/خلافات تخيم على مجلس الرياض الرئاسي بشأن الهدنة

العالم- اليمن

وقالت مصادر في الحكومة الموالية للتحالف بأن الخلافات خيمت على جلسة المجلس يوم السبت والتي خصصت لمناقشة مذكرة بعثه المبعوث الأممي إلى اليمن بعد فشله في عقد لقاء مع اعضاء المجلس بالتزامن مع اقتراب نهاية الهدنة.

وجاءت الجلسة عقب توجيه امريكي للمجلس بحسم قراره بشأن الهدنة، وفق ما نقلته وزارة الخارجية الامريكية في بيان لها عن المبعوث الأمريكي.

وبحسب المصادر فإن العرادة كان ابرز المعترضين على تمديد الهدنة في حين وافق الزبيدي وطارق عفاش وبقية الاعضاء عليها.

ويسعى العرادة لتفجير الوضع عسكريا في محاولة للتهرب من استحقاقات اقالته من منصبه كمحافظ لمأرب.

وعقب ايام من تنفيذه استعراض عسكري لميليشياته في مأرب، اصدر العرادة امر قضائي يطالب فيه الرئاسي بإعلان التعبئة العامة للحرب على الرغم من اعتراض بقية الاعضاء نظرا لاستمرار الخلافات داخل المكونات التي شكلت السلطة.