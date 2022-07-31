الدفاع الروسية: استهدفنا تشكيل "كراكن" في خاركوف وتمت تصفية 350 متطرفا

العالم - الأزمة الأوكرانية

حاكم سيفاستوبول: تعرض مقر أسطول البحر الأسود الروسي لهجوم بطائرة مسيرة وإصابة 5 أشخاص

- أفاد ميخائيل رازفوجايف، حاكم سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، بأن خمسة أشخاص أصيبوا جراء هجوم بما يبدو أنها طائرة بدون طيار، على مقر أسطول البحر الأسود في المدينة صباح اليوم الأحد.

وكتب رازفوجايف عبر "تلغرام": "سقط جسم مجهول في فناء مقر الأسطول، ووفقا للبيانات الأولية، فإنه طائرة بدون طيار".

وذكر أنه أصيب 5 أشخاص من موظفي مقر الأسطول دون سقوط قتلى، وأنهم جميعا تلقوا المساعدة اللازمة.

الدفاع الروسية: قواتنا استهدفت تشكيل "كراكن" المتطرف في خاركوف وتمت تصفية 350 متطرفا

- أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن المقاتلات الروسية استهدفت تشكيل "كراكن" المتطرف في منطقة خاركوف وتمت تصفية 350 متطرفا.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا:

"استهدفت القوات المسلحة الروسية عند نقطة الانتشار المؤقت لواء عسكريا تابعا القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك وتمت تصفية ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا".

الجيش الروسي يسلم 20 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان خاركوف

- سلم العسكريون الروس 20 طنا من المساعدات الإنسانية للمدنيين في المناطق المحررة في منطقة خاركوف.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية تم توزيع أكثر من 20 طنا من المساعدات الإنسانية على المدنيين في منطقة خاركوف من قبل العسكريين الروس.

وتضم المساعدات، منتجات غذائية ومستلزمات ضرورية وأدوية.

القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بقذائف "الناتو"

أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار (JCCC)، بإطلاق القوات الأوكرانية تسع قذائف من عيار 155 ملم على دولوميتنوي وكليشيفكا.

وجاء في بيان المركز: "قصفت القوات الأوكرانية صباح اليوم كليشيفكا بثلاث قذائف من عيار 155 ملم ودولوميتنوي في دونيتسك بست قذائف من عيار 155 ملم وبفارق دقيقيتين".

وأضاف البيان أن القوات الأوكرانية أطلقت في الساعة 7.30 صباحا، 10 قذائف من عيار 120 ملم في دونيتسك.

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عقيدة البحرية الروسية الجديدة في خمس نقاط

تتضمن العقيدة البحرية الروسية الجديدة النقاط التالية:

-يعتبر نهج الولايات المتحدة نحو الهيمنة في المحيطات العالمية بمثابة تحد رئيسي للأمن القومي لروسيا لاتحادية.

-عدم وجود عدد كاف من القواعد ونقاط التمركز خارج حدود روسيا الاتحادية المخصصة لتموين السفن التابعة للقوات البحرية الروسية، يعتبر نقطة خطرة.

-تعتبر مضائق الكوريل والبلطيق والبحر الأسود والجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط ​​مهمة لضمان الأمن القومي لروسيا.

-تتضمن العقيدة البحرية، وجود نقاط ضمان لوجستية- فنية في البحر الأحمر.

- تنص العقيدة البحرية الجديدة على تطوير مرافق الإنتاج لبناء سفن حاملة للطائرات حديثة للقوات البحرية.

إعلام: مقتل أحد أغنياء قائمة فوربس وممول الكتائب المتطرفة الأوكرانية

- أفادت وسائل الإعلام بمقتل أحد أغنياء قائمة فوربس وتاجر الحبوب وممول الكتائب المتطرفة الأوكرانية أليكسي فاداتورسكي جراء صاروخ سقط على قصره في منطقة نيكولاييف.

وقالت وسائل الإعلام نقلا عن رئيس البلدية في نيكولاييف، ألكسندر سينكيفيتش، إن رجل الأعمال الأوكراني أليكسي فاداتورسكي وزوجته توفيا جراء صاروخ سقط على منزلهما في منطقة نيكولاييف، في ليلة 31 يوليو.

ولا تزال تفاصيل الحادث غامضة، فيما قالت وسائل إعلام، إن صاروخا أوكرانيا مضادا للطائرات S-300 سقط على قصر فاداتورسكي.

وزارة الدفاع التركية: الباخرة الأولى جاهزة لشحن الحبوب الأوكرانية

- بحث وزير الدفاع التركي مع نظيره الأوكراني آخر تطورات أنشطة مركز التنسيق المشترك في إسطنبول حول استعدادات شحن الحبوب والتخطيط لبدء الشحن في أقرب وقت ممكن بعد الاستعدادات الإدارية.

وجاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ونظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف ووزير البنية التحتية أولكسندر كوبراكوف، بحسب بيان صادر عن الدفاع التركية.

وذكر البيان أن الوزراء أعربوا عن ارتياحهم لاستكمال الأعمال التقنية، والتخطيط لبدء الشحن في أقرب وقت ممكن بعد الاستعدادات الإدارية، وعمل أفراد مركز التنسيق المشترك بتناسق وتعاون.

بوتين يقر العقيدة البحرية الروسية وميثاق الأسطول العسكري الروسي

- وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد على مرسومين حول إقرار العقيدة البحرية الروسية وميثاق الأسطول العسكري الروسي.

جرى ذلك في حفل أقيم في مبنى متحف تاريخ سان بطرسبورغ في قلعة بطرس وبولس، ضمن الفعاليات الاحتفالية بمناسبة يوم الأسطول الحربي الروسي.

وتم تعديل العقيدة البحرية وفقا للتحديات الجديدة والأوضاع الجيوسياسية الراهنة في العالم "من أجل ضمان تنفيذ السياسة البحرية الوطنية لروسيا"، حسب المرسوم.

بوتين: بحريتنا سترد بسرعة خاطفة على كل من يقرر التعدي على حرية روسيا

- أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن البحرية الروسية قادرة على الرد بسرعة خاطفة على كل من يقرر التعدي على سيادة البلاد وحريتها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بوتين خلال العرض البحري الكبير الذي أقيم في بطرسبورغ اليوم الأحد بمناسبة يوم الأسطول الحربي الروسي.

وقال بوتين: "المفتاح هنا هو قدرات البحرية، فهي قادرة على الرد بسرعة البرق على كل من يقرر التعدي على سيادتنا وحريتنا".

وشدد على أن البحرية الروسية تنفذ بنجاح وبشرف المهام الاستراتيجية على حدود البلاد وفي أي منطقة من محيطات العالم.

وذكر بوتين أن تسليم صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية إلى القوات الروسية سيبدأ في الأشهر القليلة المقبلة، وأن فرقاطة "الأدميرال غورشكوف" ستكون أول سفينة تحمل هذه الصواريخ على متنها.

عقيد أمريكي يكشف ما الذي قد يكون "نهاية" لأوكرانيا

اعتبر العقيد المتقاعد من المخابرات الجوية الأمريكية جيه. ميرفي دونوفان أن خسارة أوديسا ستؤدي إلى هزيمة كييف في النزاع المسلح مع روسيا.

وأشار دونوفان في مقال نشر على موقع American Thinker، إلى أن أوديسا كانت منتجعا مهما منذ الحقبة السوفيتية "تربطه علاقات قوية بالنخب الروسية".

وتابع: "إذا وعندما تسقط أوديسا، فإنها قد تسقط، مثل خيرسون، بفعل "الطابور الخامس"، وليس بالقتال".

وأضاف دونوفان: "وذلك ربما سيكون بمثابة نهاية اللعبة لأوكرانيا".

ئيس وزراء ساكسونيا: على الحكومة الألمانية أن تقبل بهذه "الحقيقة المرة"

قال رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الفدرالية بألمانيا مايكل كريتشمر، في مقابلة مع صحيفة Zeit، إن ألمانيا لن تستطيع التخلي عن الغاز الروسي خلال السنوات الخمس المقبلة.

وشدد كريتشمر، على ضرورة قبول الحكومة الألمانية لهذه "الحقيقة المرة".

وأضاف: "إذا فهمنا أنه لا يمكننا الاستغناء عن الغاز الروسي في الوقت الحالي فهذه حقيقة مريرة، ويجب أن نقبلها. في السنوات القادمة، سنظل بحاجة إلى الغاز الروسي، ويجب علينا استخدام محطات الطاقة النووية القائمة والتخلص التدريجي من استخدام الفحم".

متوسط ​​سعر الغاز في بورصة أوروبا ارتفع في يوليو بنحو 50 في المائة

- أظهرت حسابات وكالة "نوفوستي" استنادا على بيانات بورصة لندن ICE، أن متوسط ​​سعر التسوية الشهرية للغاز في البورصة الأوروبية قفز بنحو 50 في المائة.

وتدل المعطيات المتوفرة على أن سعر الغاز ارتفع من 1180 دولارا لكل ألف متر مكعب الشهر الماضي إلى حوالي 1805 دولارات هذا الشهر.

ويقول الخبراء الذين قابلتهم الوكالة، إن التوتر المستمر مع الإمدادات من روسيا لا يزال يضغط على سوق المنطقة.

موسكو: محاولات كييف لاتهام روسيا بهجوم مركز احتجاز الأسرى عقيمة وغير مجدية

-أكد دميتري بوليانسكي نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة أن محاولات كييف اتهام روسيا بالهجوم على مركز احتجاز الأسرى الأوكرانيين في بلدة يلينوفكا بدونيتسك عقيمة ولا جدوى منها.

وقال بوليانسكي عبر "تويتر" إن "النازيين الأوكرانيين يجرون محاولات حثيثة لإلقاء اللوم بهذه الجريمة على روسيا".

وأضاف: "لو كانوا أكثر ذكاء، لاستخدموا سلاحا آخر غير صواريخ HIMARS MLRS الأمريكية التي زودتهم بها واشنطن".

شويغو: أسطولنا البحري يضمن حماية أمن البلاد على أكمل وجه

- أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الأسطول البحري الروسي يؤدي مهامه في حماية أمن البلاد على أكمل وجه، ويظهر للعالم أجمع جهوزيته العالية وإعداده المتميز.



ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء عن شويغو في كلمة تهنئة بمناسبة يوم الأسطول الروسي قوله : "الأسطول البحري الروسي يؤدي مهامه في حماية أمن البلاد على أكمل وجه، ويظهر للعالم أجمع جهوزيته العالية وإعداده المتميز".