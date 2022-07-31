بالفيديو : لحظة سقوط المدرجات في ملعب نادي الاتحاد الليبي

العالم - ليبيا

ويظهر فيديو سقوط المدرجات التي كانت تحمل عددا كبيرا من المشجعين وسط صيحات الحاضرين.

وأصيب 13 من مشجعي نادي الاتحاد الليبي لكرة القدم، بعد انهيار مظلة أحد المدرجات، عقب صعود العشرات من الأشخاص فوقها.





وأظهرت لقطات نشرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة انهيار المظلة التي كانت مكتظة بالمشجعين، الذي كانوا يحتفلون بفوز فريقهم بالدوري الليبي الممتاز، عقب تغلبه في المباراة النهائية على النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف.





ونقلت مواقع ليبية عن مصادر طبية نفيها وقوع إصابات خطيرة، مشيرين إلى إسعاف عدد من المصابين في المكان، ونقل عدد آخر بإصابات طفيفة للعلاج في المستشفى.

ولفتت إلى أن فرق الإسعاف واجهت صعوبة في الوصول إلى المصابين؛ بسبب ازدحام الجمهور في المكان عقب الحادث.

وعقب مباراة ساخنة، توج الأهلي ببطولة الدوري الليبي الممتاز لموسم 2021-2022، للمرة الـ18 في تاريخه الكروي.



وسجل الاتحاد هدفه الأول مبكرا في الدقيقة الثالثة عن طريق المهاجم معاذ عيسى، وعزز النتيجة بالهدف الثاني عبر اللاعب ربيع شادي بعد تمريرة من معاذ عيسى.



وقلص الأهلي نتيجة المباراة بعد تسجيله هدفه الوحيد في الدقيقة 68، بقدم اللاعب الأردني المحترف محمد أبو زريق، الذي يشتهر بلقب شرارة في الملاعب.