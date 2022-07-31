بالصورة.. انصار التيار الصدري يقررون تسليم حكم العراق لمقتدى الصدر

قناة العالم
الأحد ٣١ يوليو ٢٠٢٢
٠٢:٠٤ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
اللواء حسين سلامي: أعداؤنا اليوم لا يستطيعون حتى مساعدة بعضهم البعض بل ينفصلون عن بعضهم البعض
القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي يؤكد بأن المنطقة السياسية الأمريكية تتراجع وتفشل
القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي: واشنطن فشلت في اتباع استراتيجية الحظر والضغوط القصوى
مصادر عراقية: الاطار التنسيقي يعلن تأجيل تظاهراته الى إشعار اخر
استشهاد فلسطيني متأثرا باصابته برصاص جنود الاحتلال الاسرائيلي قبل اربعة ايام عند حاجز حوارة قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية
الامين العام لحركة عصائب اهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي: الدعوات الصادرة من قادة الإطار لتغليب لغة الحوار والتفاهم هي دعوات مسؤولة
الرئيس العراقي برهم صالح: الأوضاع العامة في البلد ومطالب شعبنا الصابر تضعنا جميعا على المحك وتستدعي عملا جادا نحو تصحيح المسارات
الرئيس العراقي برهم صالح يدعو إلى التهدئة ويؤكد الحاجة المُلحّة لعقد حوار وطني صادق وحريص على مصلحة الوطن والمواطنين
مصادر عراقية: الجامعة العربية تدعو القوى السياسية العراقية لوقف التصعيد وإعلاء صوت الحكمة
الحلبوسي: أدعو جميع القادة والكتل السياسية إلى لقاء وطني عاجل لإنجاز حوار وطني فاعل ومسؤول تكون مخرجاته من أجل الوطن
بالصورة.. انصار التيار الصدري يقررون تسليم حكم العراق لمقتدى الصدر
الأحد ٣١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٣٣ بتوقيت غرينتش
اصدر انصار التيار الصدري بيانا ، اليوم الاحد، معلنين انه سيصدرون قرار تسليم حكم العراق الى مقتدى الصدر.
العالم - العراق
تصنيف :
العالم الاسلامي
العراق
كلمات دليلية :
التيار الصدري
مقتدى الصدر
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
روابط ذات صلة
العراق: الأسدي يؤكد ضرورة فتح باب الحوار تحت سقف القانون
بارزاني يطلق مبادرة لحل الأزمة السياسية في العراق
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
خاص بالعالم- مراسلون
تراجع قوة أمريكا في المنطقة
الأحد ٣١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٤
هاشتاغ
اقتحام البرلمان العراقي.. الی أين تذهبون؟
الأحد ٣١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٨
مع الحدث
أزمة العراق واحتمالات الاقتتال الداخلي
الأحد ٣١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٦
خاص بالعالم- مراسلون
ما مدى فاعلية استخدام ورقة الشارع العراقي للتأثير على القرار السياسي؟
السبت ٣٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٢
خاص بالعالم- مراسلون
استعداد الشعب البحريني لاحياء عاشوراء وقرار وزير الداخلية بشأنها!
السبت ٣٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٧
فيديو
مشروع بن سلمان الخرافي، والتطبيع والوهم السعودي الاهتمام بالناس
السبت ٣٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٦
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
تراجع قوة أمريكا في المنطقة
بالصورة.. انصار التيار الصدري يقررون تسليم حكم العراق لمقتدى الصدر
صفري: إيران تركز على انتهاج سياسة خارجية متوازنة
بالفيديو : لحظة سقوط المدرجات في ملعب نادي الاتحاد الليبي
أردنية ترفض مواجهة 'إسرائيلية' في بطولة العالم للتايكواندو
الامن العراقي يكشف عن خطط لغلق الثغرات في الحدود مع تركيا
مقالات و تحليلات
توازنات سياسية لا تتغير واخطاء هيئة الانتخابات تهدد بنسف نتائج الاستفتاء
الى أين ستذهب الامور بحدها الاقصى في العراق؟
زيارة بن سلمان الاوروبية.. مصالح مشتركة ومناقشة ملفات مهمة!
انفصام السعودية.. نطبّع ولا نطبّع!
تحقيق دولي يكشف حقائق فشل مشروع نيوم وحدة الفساد فيه
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.