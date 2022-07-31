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بالصورة.. انصار التيار الصدري يقررون تسليم حكم العراق لمقتدى الصدر

بالصورة.. انصار التيار الصدري يقررون تسليم حكم العراق لمقتدى الصدر
الأحد ٣١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٣٣ بتوقيت غرينتش

اصدر انصار التيار الصدري بيانا ، اليوم الاحد، معلنين انه سيصدرون قرار تسليم حكم العراق الى مقتدى الصدر.

العالم - العراق

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