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فياض: الوسيط الامريكي يحمل طرحاً جديداً إيجابياً

فياض: الوسيط الامريكي يحمل طرحاً جديداً إيجابياً
الأحد ٣١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

أشار وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض، الى أن الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين يحمل طرحاً جديداً إلى المسؤولين اللبنانيين، وقال لي إنّه إيجابي ونفى أي شائعات عن التنقيب المشترك بين لبنان والكيان الإسرائيلي.

العالم - لبنان

ولفت فياض، الى أن هناك شرطين يضعهما البنك الدولي على لبنان، هما زيادة التعرفة وبداية الإجراءات لتعيين الهيئة الناظمة، موضحاً أننا عرّجنا أنا وهوكشتاين على ملف الفيول الإيراني، وقلت له بصراحة أنا مع أن نأتي بالكهرباء للبنانيين ولا يُمكن أن أرفض أي هبة في هذا الموضوع، إذا ما تبيّن أن الطرح رسمي وجدي وبات أمامنا على الورق.

وذكر فياض، أن هوكشتاين قال لي إنه سيفاوض مع البنك الدولي بشأن شروط السير بخطة الكهرباء التي نفذها لبنان، وأرسلت كتاباً إلى مؤسسة كهرباء لبنان أطلب فيه البدء بزيادة التعرفة .

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