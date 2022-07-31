البرلمان السوري: الجيش رسخ صمود سوريا بتضحيات شهدائه ورجاله

العالم - سوريا

وأشار المجلس في بيان أصدره اليوم بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لتأسيس الجيش السوري إلى وقوف وصمود رجال الجيش على مدى أكثر من عشر سنوات من الحرب الظالمة على سوريا في مواجهة الهجمة الإرهابية الغادرة التي يحاولون من خلالها استرجاع أمجاد استعمار قديم حيث قدم جيشنا وما زال يقدم دروساً عظيمة في التضحية والفداء.

وأكد المجلس في بيانه أن أبناء الشعب السوري ماضون في المسيرة المشرفة وفاء للدماء الطاهرة الزكية التي روت تراب الوطن ومصممون على بذل المزيد من العطاء والتضحيات لتبقى سوريا قلعة حصينة منيعة في وجه الأعداء والطامعين موجها تحية تقدير للجيش العربي السوري ومثمناً الدور الوطني الأساسي الذي يقوم به في سبيل أن يبقى الوطن سيداً حراً عزيزاً.