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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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برهوم: الكرة مجددًا في مربع حكومة الاحتلال كي تتحمل مسؤولية وتبعات وأثمان إبرام أي صفقة جديدة
برهوم: وإلقاء للكرة مجددًا في مربع حكومة الاحتلال كي تتحمل مسؤولية وتبعات وأثمان إبرام أي صفقة جديدة
برهوم: هو خطاب موجه أولا للجمهور الصهيوني بأن كل ما تسوقه لهم حكومتهم مجرد أكاذيب للتغطية على ضعفها وفشلها في إدارة هذا الملف
الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم: ما نشرته كتائب القسام حول موضوع الجنود الأسرى يهدف لإحداث تحول استراتيجي في هذا الملف
مراسل العالم: الاطار التنسيقي العراقي يعقد اجتماعا في منزل زعيم تيار الحكمة السيد عمار الحكيم
السيد مقتدى الصدر: أدعو الجميع لمناصرة الثائرين للإصلاح بما فيهم عشائرنا الأبية وقواتنا الأمنية البطلة وأفراد الحشد الشعبي المجاهد
السيد مقتدى الصدر: هذه فرصة عظيمة لتغيير جذري للنظام السياسي والدستور والانتخابات
السيد مقتدى الصدر في تغريدة: هذه فرصة لتبديد الفساد والمحاصصة والطائفية وآمل ألا تتكرر مأساة تفويت الفرصة الذهبية عام 2016
السيد مقتدى الصدر في تغريدة: الثورة العفوية التي حررت المنطقة الخضراء لهي الفرصة الذهبية لكل من اكتوى من الشعب بنار الظلم
اللواء حسين سلامي: أعداؤنا اليوم لا يستطيعون حتى مساعدة بعضهم البعض بل ينفصلون عن بعضهم البعض
الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم: ما نشرته كتائب القسام حول موضوع الجنود الأسرى يهدف لإحداث تحول استراتيجي في هذا الملف
الأحد ٣١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.