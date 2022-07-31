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الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم: ما نشرته كتائب القسام حول موضوع الجنود الأسرى يهدف لإحداث تحول استراتيجي في هذا الملف

الأحد ٣١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

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