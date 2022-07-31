شاهد..الملك المغربي يطالب بعلاقات طبيعية مع الجزائر

العالم - المغرب

في خطاب متلفز بمناسبة عيد العرش، وجه الملك المغربي محمد السادس دعوة الى الرئاسة الجزائرية، بإقامة علاقات طبيعية بين البلدين، مؤكدا رغبة بلاده في الخروج من الوضع السياسي الحالي بين البلدين وتطبيع العلاقات الدبلوماسية المقطوعة مع جارته الشرقية.

وقال محمد السادس:"الحدود التي تفرق بين الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري لن تکون أبداً حدوداً تغلق أجواء التواصل والتفاهم بينهما. فيما يخص الادعاءات التي تتهم المغاربة بسب الجزائر والجزائريين فإن من يقومون بها بطريقة غيرمسؤولة يريدون اشعال نار الفتنة بين الشعبين الشقيقين".

الدعوة التي اطلقها الملك الغربي هذه لم تكن جديدة حيث دعا في نفس المناسبة والخطاب الذي ألقاه العام الماضي الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إلى ما اسماه تغليب منطق الحكمة، والعمل في أقرب وقت على تطوير العلاقات بين الجارين. الرئاسة الجزائرية والدولة بشكل عام في الجزائر لم تعلق على الدعوات المتكررة للملك المغربي حيث تعود جذور الازمة والتوتر بين البلدين الى عدة عقود ماضية.

وتشهد العلاقات توترا بسبب الصحراء الغربية وجبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية عن المغرب. واعلنت الجزائر في أغسطس/ آب الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب متهما الرباط بالقيام بـأعمال عدائية.

كما اعتبرت الجزائر أن تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وكيان الاحتلال الاسرائيلي، برعاية أمريكية، موجهة ضدها. وهو التطبيع الذي تضمن أيضا اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الرباط على الصحراء الغربية، أواخر العام الفين وعشرين. كما اتهمت الجزائر سابقا المغرب بقتل عدد من مواطنيها في قصف بسلاح متطور وقالت إنه وقع في المنطقة الحدودية بين موريتانيا والصحراء الغربية المتنازع عليها وتوعدت بأن الأمر لن يمر دون عقاب.