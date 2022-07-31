شاهد.. بوتين يوقع عقيدة جديدة للبحرية الروسية

العالم - روسيا

التحديات الجديدة والأوضاع الجيوسياسية الراهنة في العالم دفعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى اقرارالعقيدة البحرية الجديدة وميثاق الاسطول العسكري الروسي من أجل ضمان تنفيذ السياسة البحرية لروسيا.

المرسوم الخاص بميثاق الأسطول العسكري الروسي أدرج تعديلات في مواثيق الخدمة الداخلية وخدمات الحماية والحراسة للقوات المسلحة الروسية والتي يقول بوتين عنها بانها رسمت الحدود ومناطق المصالح الوطنية.

وقال بوتين:"الظروف الحالية تتطلب منا افعالاً جبارة والبحريةَ الروسية دَعامةٌ كبيرة لنا، لقد رسمنا حدود ومناطق المصالح الوطنية لروسيا".

وتنص هذه التعديلات على نقاط منها: "تشكيل مساعي الولايات المتحدة للهيمنة على المحيطات وتوسّع حلف شمال الأطلسي، أكبر تهديد تواجهه روسيا"، "رغبة روسيا في تطوير ممر بحري 'آمن وقائم على التنافسية' من أوروبا إلى آسيا يعرف بـ'الممر الشمالي الشرقي' عبر ساحل المنطقة القطبية الشمالية وضمان تشغيله طوال العام". "أهداف واشنطن 'الاستراتيجية للهيمنة على المحيطات في العالم' وتحرّك البنى التحتية العسكرية لحلف شمال الأطلسي باتّجاه الحدود الروسية".

وتذكر الوثيقة أيضاً أن "سياسة روسيا المستقلة الداخلية والخارجية تواجه إجراءات معاكسة من الولايات المتحدة وحلفائها والتي تهدف للمحافظة على هيمنتهم في العالم، بما في ذلك محيطاته".

هذا بالاضافة الى عزم روسيا تعزيز مواقعها في منطقة القطب الشمالي اقتصادياً وعسكرياً، وفق العقيدة الجديدة، التي وقعها الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة يوم الأسطول الروسي.

العقيدة البحرية الروسية الجديدة تأتي بعد خمسة أشهر من الحرب في اوكرانيا وسياسات واشنطن التصعيدية ضد روسيا وتحرّك حلف شمال الأطلسي العسكري (الناتو) بالقرب من الحدود الروسية.