حزب الله ينشر إحداثيات مزلزلة عن سفن ومنصات اسرائيلية

العالم - لبنان

رسائل سياسية وإعلامية وعسكرية أطلقتها المقاومة الإسلامية في لبنان عبر فيديو، حاملة تحذيرا وتهديدا جديا لكيان الاحتلال الإسرائيلي من خلال تأكيد سيطرة المقاومة الاستخبارية الكاملة على المساحة البحرية التي يعمل فيها هذا الكيان على ساحل فلسطين المحتلة، وأن لدى حزب الله اطلاعاً كاملاً ودقيقاً علی عدد القطع البحرية وإحداثياتها وهوياتها وعدد العاملين عليها، فضلا عن أنّ المقاومة لا تحتاج إلى مسيرات لالتقاط صور القطع البحرية المعتدية وأنّ القطع البحرية الإسرائيلية كانت ولا تزال في المرمى كصورة وبصمة حرارية ورادارية طوال الوقت.

بثّ هذا المشهد المصور يأتي بالتزامن مع زيارة الوسيط الاميركي لترسيم الحدود البحرية آموس هوكستين الى لبنان وعقده جولة مفاوضات جديدة مع المسؤولين اللبنانيين حول ترسيم الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة. لكن الوسيط الاميركي يحمل معه هذه المرة وبحسب موقع "والاه" العبري ومسؤول إسرائيلي كبير طلب عدم الكشف عن هويته مقترحا إسرائيليا جديدا صيغ منذ أيام ويتضمن حلا يسمح للبنانيين بتطوير احتياطيات الغاز في المنطقة المتنازع عليها مع الحفاظ على ما يسميه المقترح الحقوق التجارية لكيان الاحتلال.

وفيما اعلنت الخارجية الأميركية في بيان لها أن زيارة هوكستاين لبيروت تهدف إلى تسهيل المحادثات بشأن الحدود البحرية معتبرة أن التوصل إلى حل فى ملف ترسيم الحدود البحرية أمر ضروري ولا يمكن تحقيقه إلا عبر التفاوض والدبلوماسية، أكّـد رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري أنّه لا تنازل أَو مساومة على حقوق لبنان الغازية والنفطية موضحاً أن عملية المسيّرات الثلاث التي نفذتها المقاومة دفعت إلى التعجيل في ملف ترسيم الحدود.

ويستعرض المقطع المصوّر الذي يبدأ بعبارات مترجمة بالعبرية للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وحذر فيها من أن التلاعب بالوقت ليس مفيداً، يستعرض سفينتي الحفر والإنتاج ومنصة عائمة مع معلومات خاصة بها سواء لجهة بلد المنشأ أو المميزات أو الإحداثيات الجغرافية وبعدها عن الشواطئ اللبنانية.