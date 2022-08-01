الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
٠٣:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

16 قتيلا اثر سقوط حافلة صغيرة في هاوية في البيرو

16 قتيلا اثر سقوط حافلة صغيرة في هاوية في البيرو
الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

قُتل 16 شخصًا بينهم أطفال في البيرو حين سقطت حافلة كانت تقلّهم في هاوية عمقها 200 متر، حسبما أعلنت الشرطة الأحد.

العالم - حوادث

وحصل الحادث السبت بين مدينتيْ مازاماري وبويرتو أوكوبا في منطقة جونين (وسط) في الأدغال.

وقال متحدث باسم مركز شرطة مازاماري لوكالة فرانس برس "لدينا حصيلة من 16 قتيلًا وجريح واحد بعد سقوط حافلة صغيرة في هاوية عمقها مئتا متر".

وكانت الحافلة الصغيرة تقلّ مزارعين ذاهبين "للعمل في مزارعهم"، بحسب المصدر نفسه. ومن بين الجُثث التي انتشلتها الشرطة وفرق الإطفاء، جثث أطفال ونساء ومسنّين، بالإضافة إلى جثة سائق الحافلة.

ونجا راكبٌ واحد، لكنه نُقل إلى مستشفى في جونين إثر إصابته بجروح.

وفتحت السلطات تحقيقًا في الحادث.

وهذه الحوادث شائعة في البيرو بسبب سرعة القيادة وسوء حال الطرق ونقص اللافتات والإشارات المرورية وإهمال السلطات.

في شباط/ فبراير، سقطت حافلة في هاوية في تايابامبا في شمال البيرو، ما أسفر عن 20 قتيلًا ونحو 30 جريحًا.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

مصرع 22 شخصا في حادث مروري جنوبي مصر

وفاة أطفال حفظة للقرآن بعد غرق حافلتهم بمصر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الإطار يدعو للتظاهر الحاشد أمام المنطقة الخضراء، والتيار يرفض دعوة الإطار للحوار

16 قتيلا اثر سقوط حافلة صغيرة في هاوية في البيرو

الخارجية الايرانية: التوازنات الاستراتيجية في المنطقة والعالم تتغير من الغرب إلى الشرق

كاظمي قمي: سيتم تشكيل لجنة مشتركة للحيلولة دون الاشتباكات الحدودية مع افغانستان

رئيس منظمة الطاقة الذرية: البرلمان يؤكد على تحويل وثيقة التنمية النووية الى قانون

الهلال الاحمر الايراني يقدم الاغاثة والمساعدة لـ44 ألف شخص في السيول الاخيرة بالبلاد