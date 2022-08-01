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حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة

حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة
الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٣ بتوقيت غرينتش

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر وصباح اليوم الإثنين 1/8/2022، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، غالبيتهم من المحررين.

العالم-الاحتلال

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 42 مواطنًا، في حملة واسعة طالت عشرات من منازل المواطنين وإخضاع سكانها لتحقيق ميداني، بعد اقتحام مخيمات وقرى وبلدات وأحياء متفرقة من الضفة الغربية.

وأصيب شابان، برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في خلة العامود شرق نابلس، والتي شهدت أيضًا اشتباكات مسلحة.

وتركزت الاعتقالات بشكل أكبر في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، واعتقلت أكثر من 25 مواطنًا فيها.

واعتقل المحرر الشيخ محمد أبو عرقوب، والمحرر يوسف نصار، والمحرر منذر زونة، والمحرر أحمد أبو سندس، والمحرر عماد جادالله، خضر الحروب، من بلدة دورا جنوب الخليل، والمحرر الشيخ جمال أبو الجدايل من السموع، والمحرر عيسى العمور، والمحرر محمد العمور، والمحرر عاطف رباع، والشيخ خليل ربعي، بدر ادعيس من يطا.

كما اعتقل المحرر مروان أبو فارة، والمحرر مجدي أبو فارة، والمحرر خالد غنيمات، من صوريف شمال الخليل، والمحرر رزق الحلايقة، والمحرر أحمد الحلايقة، والشيخ أحمد العبايدة من الشيوخ.

واعتقل المحرر إبراهيم السويطي، والمحرر محمود ياسر المسالمة، والمحرر محمود عيسى المسالة من بيت عوا، والمحرر الشيخ بدر أبو عياس، والمحرر محمد أبو عوض، والمحرر أحمد أبو مارية، والمحرر عبدالله أبو مارية، من بيت أمر، والمحرر جهاد شلالدة، والمحرر رأفت شلالدة، والمحرر إسلام كوازبة، والمحرر محمد شلالة، زوادي شلالدة، همام شلالدة من سعير.

وفي نابلس، اعتقل محمد البنا، وباسم الأغبر، ومأمون حنني.

فيما اعتقل من بيت لحم، المحرر نضال أبو عكر، وباسل دعامسة من مخيم الدهيشة.

وفي قلقيلية، اعتقل سامح سمحة، وليث سليم، وعلاء فهيم من بلدة جيوس.

وفي رام الله، اعتقل ثائر الصافي من مخيم الجلزون، وحسون أبو سلامة من جنين، محمد الهندي من القدس.

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