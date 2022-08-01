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العنف في المجتمع الأميركي والمخاوف على المستقبل (الجزء الأول)

الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

بُنِيَتْ اميركا منذ نشأتها على أكبر تطهير عرقي في التاريخ، وعلى جماجم معظم سكان تلك البلاد الأصلين.

العالم - نوافذ

وكذلك على تفاوت طبقي وعرقي وتميز عنصري متأصل، ونظام عدالة متفاوت وتميز فظ، ووحشية شرطة وموت مجاني بسبب فوضى امتلاك السلاح.

هذه هي حال الولايات المتحدة الأميركية اليوم، ترهيب واعتداء وتعذيب وقتل، وتزايد في كراهية الأجانب.

وما تشهده أميركا اليوم هو حصاد لبذور عنصريتها وتميزها، وهي اليوم جسد يتأكل من الداخل في ظل انتشار سريع للعنصرية فيها،وباتت تقترب من التمرد المفتوح من الحرب الأهلية، حسب شهادة الباحثين من أهلها.

ونقاش برنامج "نوافذ" في أحدث حلقة هذه الموضوعات وسواها مع ضيوف الحلقة :

الباحث في العلاقات الدولية طارق عبود

الباحث السياسي بلال اللقيس

مساعد وزير الخارجية المصري السابق عبدالله الأشعل

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