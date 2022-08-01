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العنف في المجتمع الأميركي والمخاوف على المستقبل(الجزء الثاني)

الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٥ بتوقيت غرينتش

تشيئ توقعات أميركية بأن حرب أهلية تلوح في الافق، وذلك حسب التناقضات التي يعيشها المجتمع والنظام السياسي الاميركي.

العالم - نوافذ

وجاء التوقعات حسب دراسة تحدثت عنها جامعة كالفورونيا الأميركية.

وتفاوت طبقي وعرقي وتميز عنصري متأصل، وهي بنيت منذ نشأتها على أكبر تطهير عرقي في التاريخ على جماجم معظم سكان تلك البلاد الأصلين، نظام عدالة متفاوت وتميز فظ، ووحشية شرطة وموت مجاني سبب ايضا فوضى امتلاك السلاح.

هذه هي حال الولايات المتحدة الأميركية اليوم، ترهيب واعتداء وتعذيب وقتل، وتزايد في كراهية الأجانب، وماتشهده اليوم هو حصاد لبذور عنصريتها، وتميزها، هي اليوم جسد يتأكل من الداخل في ظل انتشار سريع للعنصرية فيها، هي تقترب من التمرد المفتوح من الحرب الأهلية فيها وهذه شهادة باحثين من أهلها.

ونقاش برنامج "نوافذ" هذه الموضوعات وسواها مع كل من الباحث في العلاقات الدولية طارق عبود، الباحث السياسي بلال اللقيس، مساعد وزير الخارجية المصري السابق عبدالله الأشعل.

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