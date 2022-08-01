ليبيا: عودة إنتاج النفط لمستويات ما قبل الإغلاق

العالم - ليبيا

وقال عون لوكالة "فرانس برس" أمس الأحد، إن "إنتاج ليبيا اليومي من خام النفط بلغ 1.2 مليون برميل"، من دون أن يدلي بتفاصيل إضافية.

وببلوغ هذه المعدلات، يكون إنتاج النفط قد وصل إلى مستويات ما قبل إعلان "القوة القاهرة"، وفقا لمؤسسة النفط الليبية.

وتسبب إغلاق منشآت نفطية في خسائر تجاوزت ثلاثة مليارات دولار، عقب إعلان مؤسسة النفط حينها، حالة "القوة القاهرة" التي تمنحها حماية لعدم قدرتها على تلبية الشحنات المصدرة دوليا.

وواجهت ليبيا أزمة حادة بسبب تراجع إنتاج النفط، عقب قيام مجموعات محلية وقبلية في أبريل الماضي، بإغلاق ستة حقول وموانئ نفطية في شرق البلاد، في منطقة تسيطر عليها القوات الموالية للمشير خليفة حفتر.

وقال المحتجون أن الإغلاق جاء اعتراضا على استمرار رئاسة عبد الحميد الدبيبة للحكومة في طرابلس وعدم تسليمه السلطة إلى الحكومة الجديدة المعينة من مجلس النواب.

وعقب قيام الدبيبة بإعفاء مصطفى صنع الله، الرئيس السابق لمؤسسة النفط الليبية منتصف يوليو، وتعيينه فرحات بن قدارة المحافظ السابق للبنك المركزي في عهد القذافي والمقرب من المشير حفتر خلفا له، أعيد فتح المنشآت النفطية ورفع "القوة القاهرة" لتنتهي أزمة توقف إنتاج النفط.