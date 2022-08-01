أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 01 اغسطس 2022

ايران ..

إحتمال إستئناف مفاوضات إحياء الإتفاق النووي في فيينا قريبا

ابتكار ..

أين ستتجه الأزمة السياسية في العراق .. حل البرلمان أم التوصل لإتفاق مع الصدر ؟

رسالت ..

أنصار التيار الصدري يرفضون إخلاء مبنى البرلمان ببغداد معلنين إعتصاما مفتوحا

آرمان ملي ..

بعد الإنذارات الصينية أمريكا تتراجع .. نانسي بيلوسي لن تزور تايوان ..

اطلاعات ..

مسيرات حزب الله تلتقط صورا للمنصات الغازية " الإسرائيلية " بالمياه الإقليمية لفلسطين المحتلة

جوان ..

القائد العام للحرس.. دائرة النفوذ السياسي الأمريكي تنحسر وتتضاءل بإستمرار بالمنطقة والعالم

جمهوري اسلامي ..

الجيش التركي يكثف قصفه المدفعي للعديد من المناطق في شمال سوريا

مردم سالاري ..

تفاصيل جديدة عن حزمة المقترحات الأوروبية الجديدة الخاصة بإحياء الإتفاق النووي

كيهان ..

أنصار الله تحذر .. نحن على أهبة الإستعداد إذا ما أراد التحالف السعودي مواصلة الحرب

قدس ..

صحف بريطانية تفضح تلقي ولي العهد الأمير تشارلز رشوة من أسرة بن لادن

خراسان ..

العراق والأيام الصعبة ..تجميد أعمال البرلمان في ثاني إقتحام لأنصار التيار الصدري

سياست روز ..

الإطار التنسيقي بالعراق يبذل جهودا للوفاق الوطني رغم التحركات التصعيدية للتيار الصدري

أم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

ايران ..

صحيفة ايران كتبت عن الاوضاع التي يشهدها العراق في مقالها (تهديدات للأمن والديمقراطية )..اقتحم انصار التيار الصدري البرلمان ببغداد للمرة الثانية خلال ثلاثة ايام معلنين اعتصاما مفتوحا فيه بعد مواجهات مع قوى الامن بالمنطقة الخضراء ادت لاصابة العشرات بجروح.

إن الإطار التنسيقي للأحزاب الشيعية في العراق إلتزم بضبط النفس داعيا كل مكونات التيار الصدري للحوار لإحتواء الأزمة والواقع هو ان التيار الصدري بنى موقفه على حسابات خاطئة متجاهلا حتى تحذيرات المرجعية الدينية في العراق , باعلانه قبل اسابيع الانسحاب من البرلمان ومن العملية السياسية في رهان على نقل الخلافات السياسية للشارع .

خراسان ..

في الشأن العراقي ايضا , كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( العراق وإبتعاد قوى سياسية عن العقلانية )..العراق يشهد فوضى واجواء عدم استقرار اثر اقتحام انصار التيار الصدري للبرلمان لعرقلة مهامه ومنع اجراء تصويت على ترشيح محمد شياع السوداني من قبل الاطار التنسيقي لمنصب رئاسة الوزراء .

التيار الصدري إبتعد عن العقلانية بهذا التحرك كما إبتعد "تحالف السيادة" و الديمقراطي الكردستاني عنها بإعلانهما مقاطعة التصويت البرلماني.

ان مثل هذه المواقف والتحركات غير المنطقية تتنافى تماما مع اهداف التجربة الديمقراطية الفتية التي يشهدها العراق ومع ضرورات الامن القومي والمصالح الوطنية.

عصر ايرانيان ..

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( يجب غلق ملف مفاوضات الإتفاق النووي) كتبت صحيفة عصر ايرانيان..يجب اغلاق ملف مفاوضات احياء الاتفاق النووي فمن المفروض ان تكون كل الاطراف المعنية قد توصلت الى حد الان لقناعة بأن احياء هذا الاتفاق ضرورة للجميع ولصالح الجميع.

إن إحتمال إستئناف المفاوضات الخاصة بإحياء الإتفاق النووي بات مطروحا في ظل تزايد إمكانية توصلها لنتائج نهائية وبالطبع يبقى كل ذلك مرهون بأذعان الاطراف الاخرى بحقوق ايران المشروعة وبألغاء الحظر بالكامل مع تقديم ضمانات قانونية لبلادنا.

سياست روز..

صحيفة سياسة روز كتبت في مقالها ( فشل مبكر لبيلوسي)..رئيسة مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي ارادت تعزيز مكانتها الداخلية عبر القيام بجولة للعديد من بلدان جنوب شرقي اسيا والمحيط الهادي في تركيز اعلامي خاص على زيارتها لتايوان رغم حساسية الامر للصين.

الصين وجهت تحذيرات خطيرة لواشنطن بالرد بحزم على أية زيارة كهذه, واشنطن أصرت عليها لكنها تراجعت باللحظات الأخيرة ان الغاء زيارة نانسي بيلوسي لتايوان ليس فشلا لها ولطموحاتها النيابية فحسب بل فشل اخر لامريكا ولبايدن ايضا.

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات كتبت في تقريرها ( مسيرات حزب الله تصور منصات غازية "إسرائيلية")..نشر حزب الله لبنان فلما حول التقاط مسيراته صورا قريبة لمنصات غازية ونفطية للكيان بالبحر الابيض المتوسط بينها منصة حقل كاريش .

توقيت نشر هذا الفلم مع وصول الوسيط الأمريكي بخلافات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان رسالة تحذير للأخير رسالة حزب الله تقول ان جميع منصات الكيان الغازية والنفطية البحرية ستكون بمرمى نيرانه في اي تطاول على ثروات لبنان البحرية. .

كيهان ..

سلطت صحيفة كيهان الضوء على تدهور الاوضاع الاقتصادية بامريكا وكتبت في تقريرها ( تفاقم التضخم وصفوف طويلة لوجبة غذاء )..مشهد وجود صفوف طويلة من الامريكيين الفقراء انتظارا لوجبة ساخنة في اليوم لم يعد غريبا ابدا في غالبية الولايات الامريكية .

محافل إعلامية أمريكية ترى أن المشكلة تكمن بزيادة عدد الفقراء وصعوبة تمويل الزيادات الهائلة على وجبة غذاء في اليوم وحسب هذه المحافل ادى التضخم والغلاء وتفاقم البطالة لزيادة عدد الفقراء بشكل خطير بامريكا.