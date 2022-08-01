انقرة تعلن مغادرة أول سفينة محملة بالحبوب من ميناء أوديسا

العالم - تركيا

وأصدرت وزارة الدفاع التركية بيانا، جاء فيه إن "أول سفينة محملة بالحبوب ستغادر ميناء أوديسا عند الساعة 6:30 بتوقيت غرينيتش يوم الاثنين.

وأضاف البيان "ستغادر سفينة رازوني المحملة بالذرة ميناء أوديسا في الساعة 8:30 (بالتوقيت المحلي) من صباح اليوم الإثنين باتجاه لبنان".



وأشار البيان إلى أن سفينة رازوني التي ترفع علم سيراليون هي أول سفينة تغادر ميناء أوديسا الأوكراني لافتا إلى أن السفن الأخرى المحملة بالحبوب ستغادر موانئ أوكرانيا لاحقا، في إطار الإجراءات المحددة.

وكانت مدينة إسطنبول قد شهدت افتتاح مركز التنسيق المشترك لضمان الشحن الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية.

في 22 يوليو/تموز، تم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير وعلى المساعدة الروسية في تصدير الحبوب الأوكرانية.

يشمل الاتفاق، الذي وقّعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.