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بحماية مشددة من قوات الاحتلال..مستوطنون يقتحمون الأقصى

بحماية مشددة من قوات الاحتلال..مستوطنون يقتحمون الأقصى
الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٠ بتوقيت غرينتش

اقتحم مستوطنون متطرفون، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

العالم-فلسطين

وأفادت مصادر مقدسية، أنَّ "عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على مجموعات، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم".

وأوضحت المصادر أن "المستوطنين أدوا طقوسًا تلمودية في باحات الأقصى، ولا سيما في منطقة باب الرحمة".

وأضافت أن "شرطة الاحتلال فرضت قيودًا على دخول المصلين إلى المسجد، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية، وواصلت إبعاد العشرات عنه لفترات متفاوتة".

وتتواصل الدعوات المقدسية لتكثيف شد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه، لصد اقتحامات المستوطنين، ومواجهة مخططات الاحتلال التهويدية.

وتأتي هذه الدعوات في ظل استمرار "جماعات الهيكل" المزعوم بحشد الآلاف من عناصرها لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"، والذي يوافق السابع من آب/ أغسطس المقبل.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًّا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا.

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