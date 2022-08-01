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تركيا: سيتم تمديد وثيقة تصدير الحبوب في حال لم تعترض الأطراف

تركيا: سيتم تمديد وثيقة تصدير الحبوب في حال لم تعترض الأطراف
الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش

لفت وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إلى أنه سيتم تمديد الوثيقة المتعلقة بتصدير الحبوب في حال عدم اعتراض الأطراف عليها.

العالم - تركيا

وقال الوزير التركي، في تصريحات لوكالة "الأناضول" التركية، اليوم الاثنين، إنه "من المحتمل وصول سفينة محملة بالحبوب انطلقت من أوديسا إلى مضيق إسطنبول غدا".

وأضاف: "أود أن أعرب عن امتناني للسيد شويغو (وزير الدفاع الروسي)، والسيد ريزنيكوف (وزير الدفاع الأوكراني)، للمساعدة في إتمام العملية".

وتابع: "سيتم تمديد الوثيقة المتعلقة بتصدير الحبوب في حالة عدم اعتراض الأطراف الموقعة عليها".

من جهته، رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بمغادرة أول سفينة محملة بالحبوب من ميناء أوديسا صباح اليوم"، واصفا الأمر بأنه "إنجاز جماعي لمركز التنسيق المشترك".

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