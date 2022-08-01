شاهد.. الشعب السوداني مصر على اللاءات الثلاث

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نقاوم لا نساوم، بهذا الشعار انطلقت مليونية الحادي والثلاثين من شهر يوليو بدعوة من تنسيقية لجان المقاومة المركزية من اجل التعايش السلمي، واسقاط النظام العسكري حيث بدأ التحرك من مدن الخرطوم الثلاثة ليلتقوا في محطة باشدار وسط الخرطوم.



وتحالف قوي الحرية والتغيير لم يشارك في هذه التظاهرة كما وعد، ليسقط اخر ورقة تجمعه بلجان المقاومة والشارع السوداني، لتمضي المليونية صوب القصر الرئاسي وفي خاطر المتظاهرين المئات من القتلي والاف الجرحي من اخوانهم عبر تظاهرات لم تتوقف منذ ثلاث سنوات سقطوا برصاص العسكر.



هذه المرة باغت العسكر المتظاهرين بعد ان تجمعوا في ميدان باشدار في طريقهم الي القصر وامطروهم بوابل من الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ،ومياه الصرف الصحي وطاردوهم في الشوارع والأزقة وكما قاموا باعتقال العديد منهم وسط كر وفر ما أدي لسقوط المئات من الضحايا.

هذه آخر مليونية في شهر يوليو، هنالك تنازلات من العسكر ولكن ليس محاولة لايجاد حلول انما، لافشال المدنيين، والشارع السوداني مصر على مواقفه واللاءات الثلاث.

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