الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
٠١:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

تعزيزات عسكرية صهيونية حول منصة 'كاريش'

تعزيزات عسكرية صهيونية حول منصة 'كاريش'
الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٢ بتوقيت غرينتش

اثر تسريب حزب الله للفيديو عن جهوزية الصاروخ أرض – بحر، عزز  جيش العدو الاسرائيلي إنتشاره العسكري حول منصة كاريش. 

العالم - لبنان

وحسب بعض المعلوت الامنية في بيروت كذلك رفع جيش الاحتلال حالة التأهب في صفوف قواته وأنظمة دفاعاته الجوية في المنطقة.

ووفق بعض المصادر المتقاطعة فإن 'إسرائيل'، باتت متخوفة أكثر من أي وقت مضى من إستهداف حرية الملاحة البحرية لديها وأن الأمر لن يقتصر على منصات آبار الغاز.

على صعيد متصل، إعتبرت مصادر مطلعة أن كشف حزب الله عن هذا الصاروخ يأتي من ضمن خطّة متكاملة بدأت بالمسيّرات وهي تدخل في إطار التهديدات التي يعتبرها حزب الله لتحسين شروط لبنان التفاوضية.

يذكر أن الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين وصل أمس إلى بيروت وبدأ لقاءاته بالمسؤولين اللبنانيين.

روابط ذات صلة

بري: إطلاق المسيرات في اتجاه كاريش دفع ملف الترسيم قدما

'الكابينت' يعقد الأحد المقبل اجتماعا لمناقشة تطورات حقل 'كاريش'

شاهد: كاريش.. في مرمى عين المقاومة

ملف ترسيم الحدود في ضوء معادلة كاريش

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الامن الايراني يعتقل عناصر من الخلية المركزية للجواسيس البهائيين

اعتداءات للاحتلال ومستوطنيه في الضفة والقدس وإصابة طفل في رأسه

القضاء اللبناني يحتجز سفينة سورية تحمل شحنة حبوب أوكرانية

البحرين/أكثر من 10 استدعاءات في إحصائية الأسبوع الأخير من يوليو 

ليبيا.. خالد المشري يفوز برئاسة المجلس الأعلى للدولة في الجولة الأولى من الانتخابات

ثبت مرة أخرى .. أمريكا لا تفهم إلا لغة القوة!