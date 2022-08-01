تعزيزات عسكرية صهيونية حول منصة 'كاريش'

العالم - لبنان

وحسب بعض المعلوت الامنية في بيروت كذلك رفع جيش الاحتلال حالة التأهب في صفوف قواته وأنظمة دفاعاته الجوية في المنطقة.

ووفق بعض المصادر المتقاطعة فإن 'إسرائيل'، باتت متخوفة أكثر من أي وقت مضى من إستهداف حرية الملاحة البحرية لديها وأن الأمر لن يقتصر على منصات آبار الغاز.

على صعيد متصل، إعتبرت مصادر مطلعة أن كشف حزب الله عن هذا الصاروخ يأتي من ضمن خطّة متكاملة بدأت بالمسيّرات وهي تدخل في إطار التهديدات التي يعتبرها حزب الله لتحسين شروط لبنان التفاوضية.

يذكر أن الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين وصل أمس إلى بيروت وبدأ لقاءاته بالمسؤولين اللبنانيين.