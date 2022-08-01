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السيد صفي الدين: المقاومة ستبني لكم وطنا قويا متينا ثابتا مستقلا

السيد صفي الدين: المقاومة ستبني لكم وطنا قويا متينا ثابتا مستقلا
الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٢ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أنّنا تربّينا في مدرسة الإمام الحسين(ع)، ونحن المقاومة في لبنان تعلّمنا من هذه التربية ومن هذه الثقافة كيف نشقّ طريقنا بالاتكال على الله وبالتمسّك في حقوقنا وبمساعدة كلّ من أحبّنا من دون أيّ مقابل لأهلنا الشّرفاء الكرماء.

العالم - لبنان

وخلال كلمةٍ له في مجلس عاشورائي أقامه حزب الله في حارة صيدا، أشار السيد صفي الدين إلى أننا خضنا أقصى المعارك وتحمّلنا وضحينا وثَبَتنا ولم نبدّل، وفي هذا الطريق الكربلائي الحسينيّ بَنَت المقاومة تجربتها برجالها ونسائها وشبابها وعلمائها وشهدائها وأسراها وجرحاها وكلّ أهلها وكلّ الذين يقبلونها في هذا البلد، بنوا هذه التجربة المتينة والقوية والعريقة والواثقة والثابتة.

وشدّد على أن هذه المقاومة قادرة على أنّ تبني لكم وطنًا قويًّا متينًا ثابتًا مستقلّا في مستقبل الأيام، وهذا ما سيحصل بإذن الله تعالى.

وأكد السيّد صفيّ الدين أننا لدينا الإمكانات والقدرات والتّجارب والفكر ونعرِف كيف نُخطّط، وليس صعبًا علينا أن نبني لبنان والموضوع سهل بالإدارة والتخطيط وبناء المؤسسات ونحن قدّمنا تجربة في كافة مؤسساتنا ونفتخر بما قدّمته هذه المؤسسات.

وتابع: بناء الدول والمؤسسات والأنظمة قبل القوانين، يحتاج إلى نفوس وعقول وإخلاص وعزم وإرادة وإيمان واعتقاد ويقين أنّه بإمكانك أن تبني وطنًا حقيقيًّا مستقلّا، وقال: إذا بدأتَ الخطوات الأولى وأنت لا تثق بنفسك ولا تعتقد أنّ بإمكانك أن تبني دولة ومؤسسات إلّا بالاعتماد على الخارج، فلم تتمكن من ذلك.

وختم السيّد صفيّ الدين قائلًا إن هذه المقاومة التي مضى على وجودها 40 عامًا هي موجودة اليوم من أجل مواصلة طريقها 100 عام وما يزيد بإذن الله تعالى.

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