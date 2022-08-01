الصحة الإيرانية تسجل 62 حالة وفاة جديدة بكورونا

العالم - ايران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الاثنین الى 142 الفا و60 شخصا.

وأشارت في تقريرها إلى تسجيل 9699 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و400 الفا و725 شخصا. فيما أن 1271 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، أن اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و82 الفا و240 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 53 مليونا و236 الفا و102 شخص خضع حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.