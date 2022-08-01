شاهد.. صراع المجتمع مع النظام السياسي في اميركا

العالم - خاص بالعالم

وقال الأشعل في حديث لبرنامج "نوافذ" على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن هناك صراع بين المجتمع والنظام السياسي في اميركا، لأنها أسست، من قبل مجموعة بيض كانوا هاربين من اوروبا واستقروا فيها بعد ما قاموا بالتطهير العرقي للسكان الاصليين.

وأضاف، أن المجتمع الاميركي يختلف عن النظام السياسي، لذا ما يحدث في اميركا الان من جرائم وملفات عنصرية وتميز طبقي هو نتيجة تفاقم التفاعلات بين الطرفين.

واوضح، النظام السياسي في اميركا يريد أن يضبط المجتمع الاميركي على نغمة واحدة، وبين هذا الشد والجذب بين الحكومة والمجتمع تتفاقم الأزمات وتظهر الى العلن ملفات العنف والتميز والعنصرية.

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