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"اللجنة التحضيرية لدعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة" في العراق تدعو الى التظاهر اليوم في الساعة الخامسة عصرا في العاصمة بغداد

الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٤٠ بتوقيت غرينتش

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