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إعادة انتخاب خالد المشري رئيسا للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا للمرة الخامسة

الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٤٢ بتوقيت غرينتش

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