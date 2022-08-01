شاهد.. شروط التيار الصدري لقبول مبادرة العامري

العالم - مراسلون

وقال مراسلنا، خلال النشرة الإخبارية، إن رئيس حزب التحالف "هادي العامري " اطلق مبادرة الحوار بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، لكن الصدري رفض هذه المبادرة، و وضع ثلاثة شروط، الأول أن يخرج هادي العامري مع كتلته البدر من الاطار التنسيقي، الثاني ادانة التسريبات المنسوبة للسيد نوري المالكي والتي نفاها السيد المالكي، والثالث أن يكون جهة ضامنة للاصلاح،وأضاف، أن السيد العامري من المستبعد أن يقبل بهذه الشروط.

واوضح مراسلنا، أن بحسب هذه المعطيات فأن لا افق للحل الازمة السياسية في العراق، مشيرا ان التحشيد حاليا هو سيد الموقف في المشهد العراقي.

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