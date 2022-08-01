الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
١٢:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. شروط التيار الصدري لقبول مبادرة العامري

الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ - ١١:١٦ بتوقيت غرينتش

افاد مدير مكتب قناة العالم في بغداد التيار الصدري وضع 3 شروط لموافقته على دعوة الحوار التي أطلقها رئيس تحالف الفتح "هادي العامري".

العالم - مراسلون

وقال مراسلنا، خلال النشرة الإخبارية، إن رئيس حزب التحالف "هادي العامري " اطلق مبادرة الحوار بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، لكن الصدري رفض هذه المبادرة، و وضع ثلاثة شروط، الأول أن يخرج هادي العامري مع كتلته البدر من الاطار التنسيقي، الثاني ادانة التسريبات المنسوبة للسيد نوري المالكي والتي نفاها السيد المالكي، والثالث أن يكون جهة ضامنة للاصلاح،وأضاف، أن السيد العامري من المستبعد أن يقبل بهذه الشروط.

واوضح مراسلنا، أن بحسب هذه المعطيات فأن لا افق للحل الازمة السياسية في العراق، مشيرا ان التحشيد حاليا هو سيد الموقف في المشهد العراقي.

المزيد من التفاصيل في الفيديو...

روابط ذات صلة

توجيهات تطلقها اللجنة التحضيرية لدعم الشرعية حول تظاهرات اليوم

موقف مُشرّف للعشائر العراقية من القضية الفلسطينية

مراسل العالم : الساعات المقبلة حساسة للعملية السياسية العراقية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ثبت مرة أخرى .. أمريكا لا تفهم إلا لغة القوة!

العراق: المتحدث باسم الصدر يرد على دعوات الحوار

حماس تحذر من مخطط يستهدف هدم جزء من الأقصى

سوريا والعراق تبحثان تطوير التعاون السياحي

شاهد.. انطلاق اول سفينة حبوب اوكرانية من ميناء أوديسا

شاهد.. طهران ترحب بأي مبادرة للتوصل للاتفاق